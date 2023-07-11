Семь выстрелов и нет свидетелей. В ГУР отреагировали на убийство российского командира, причастного к ракетным ударам по Украине 11 июля, 11:00 Станислав Ржицкий (Фото:https://t.me/DIUkraine)

Во вторник, 11 июля в украинской разведке подтвердили, что в Краснодаре был уничтожен командир подводной лодки Краснодар Станислав Ржицкий, причастный к ракетным обстрелам по Украине.

Пресс-служба ГУР сообщила в Telegram, что в понедельник, 10 июля Ржицкий совершал пробежку в краснодарском парке. Около шести утра в него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте.

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«Из-за сильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или опознать нападавшего», — говорится в сообщении.

В разведке заявили, что Краснодар — одна из шести подводных лодок проекта Варшавянка, которые входят в состав Черноморского флота ВМФ РФ. Каждая из них способна нести до четырех крылатых ракет типа Калибр.

По информации ГУР, Ржицкий как минимум с 2006 года проживал в Севастополе. Некоторое время был командиром подводной лодки Алроса. После отправки Алросы на модернизацию был назначен командиром Краснодара.

10 июля СМИ сообщили, что в российском Краснодаре был застрелен заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий.

Ржицкий также был командиром подлодки Краснодар, с которой оккупанты запускали ракеты Калибр по Украине.