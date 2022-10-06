«Сильная заявка». Украина станет прекрасной страной-участницей НАТО — экс-посол США 6 октября, 15:53 Президент Украины Владимир Зеленский участвует в саммите НАТО по видеосвязи, 29 июня (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Бывший посол США в Украине и бывший специальный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор в интервью НВ поддержал инициативу украинского правительства, подавшего заявку на вступление Украины в НАТО.



В интервью НВ Тейлор подчеркнул, что «горячо поддерживает» это решение уже очень давно — с 2008 года, когда он был послом США в Украине.

«Сегодня, особенно последние полгода, Украина показывает, насколько она готова к такому шагу, насколько это сильная и способная страна, как компетентна ее армия и каким огромным вкладом в коллективную безопасность будет присоединение этой армии к НАТО. Поэтому, это очень сильная заявка», — заявил американский дипломат.

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Он отметил, что принятие Украины в НАТО «займет некоторое время», но выразил радость по поводу того, что президент Владимир Зеленский вернул этот вопрос в повестку дня.

«Тем более, мы видим, что НАТО сейчас расширяется, принимая в свой состав Швецию и Финляндию это хороший момент и хорошая модель для Украины», — добавил Тейлор.

Он также заявил о необходимости планировать поддержку Украины в долгосрочной перспективе, так как Россия не оставит попыток атаковать, даже если Украина оттеснит ее за пределы своих границ.

«Потому нам нужны и краткосрочный план снабжения Украины необходимым, и долгосрочный. В результате — Украина станет прекрасной страной-участницей НАТО», — подытожил дипломат.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки Украина проводила консультации с Альянсом.

2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

В Офисе президента 4 октября сообщили, что Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе.

5 сентября Зеленский во время телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом скоординировал дальнейшие шаги по вступлению Украины в Альянс.