Что ждет Беларусь? Сможет ли Путин заставить Лукашенко воевать против Украины — политолог 8 июля, 15:58 По словам политолога, белорусского диктатора Александра Лукашенко могут убить либо Владимир Путин, либо собственные военные (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной прокомментировал вероятность того, что российскому диктатору Владимиру Путину удастся втянуть белорусского диктатора Александра Лукашенко в войну против Украины.



По его мнению, Лукашенко сейчас пытается обосновать свой отказ от участия в войне против Украины тем, что это может спровоцировать кого-то помочь Украине защищаться.

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«Мы же знаем, что Лукашенко не хочет воевать не потому, что он любит украинский народ, а потому что он боится. Он знает результаты социологических опросов, среди белорусских военнослужащих — 85% против участия. Он же не понимает, кто его первым убьет — Путин за то, что он отказывается воевать с Украиной, или собственные военнослужащие, когда он пошлет их», — объяснил нежелание Лукашенко воевать политолог.

Пионтковский подчеркнул, что Лукашенко находится в очень тяжелом положении «и что-то мне подсказывает, что не удастся Путину его заставить».

«Он же из-под Путина и еще раньше из-под Ельцина 25 лет вылезал, они же его 30 лет хотят заставить стать минским „секретарем обкома“, и как-то он из этой ситуации всегда выскакивал. У меня такое ощущение, что он выскочит и на этот раз», — отметил политолог.

В то же время, он предположил, что Россия после угроз Литве может попытаться пробить из Беларуси Сувалкский коридор в Калининград.

«Разумеется, все более или менее еще сохранившие разум военачальники отговаривают его от этого, но вы же видите, в каком он сейчас состоянии. Так что, может быть, вы и недооцениваете военные планы этого нашего Гитлера и нашего Муссолини. Может, они в Беларуси собираются не на юг, не в Украину, а на Литву, на НАТО идти», — сказал Пионтковский.

В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщила украинская разведка.

Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

4 июля в Госпогранслужбе Украины заявили, что признаков формирования Беларусью сил для наступления на Украину нет.

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