Стамбульский саммит. О чем договорились президенты четырех стран по сирийскому вопросу

Четыре страны подписали декларацию о суверенитете и территориальной целостности сирийской республики

Усиленная борьба с терроризмом, создание конституционного комитета и возвращение беженцев на родину. Такие результаты первого Стамбульского саммита по урегулированию конфликта в Сирии. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин после завершения трехчасовых переговоров договорились продвигать политический процесс в этой стране. Лидеры стран подписали соответствующую декларацию.

О чем договорились стороны

В декларации отмечается, что Россия, Франция, Турция и Германия поддерживают суверенитет и территориальную целостность сирийской республики, готовы содействовать миру и стабильности в стране. Документ подчеркивает необходимость обеспечения длительного прекращения огня.

Смотрите также

Также стороны осудили применение химического оружия. Лидеры заявили о своей решительности в борьбе с терроризмом, в частности, с такими группировками, как ИГИЛ и Ан-Нусра. Подчеркивается, что военного пути урегулирования конфликта нет. Участники саммита призывают создать до конца года Конституционный комитет, что станет толчком для реформ в Сирии и сформирует условия для проведения выборов.

Указывается значимость доступа гуманитарных грузов во все районы Сирии и устранения препятствий на пути деятельности международных структур. Также политики отметили возможности реализации мер по укреплению доверия и выразили свою поддержку освобождению задержанных и похищенных лиц, идентификации пропавших без вести.

Беженцы и вынужденные переселенцы должны иметь право безопасного и добровольного возвращения в родные места, им должна быть гарантирована защита, в том числе от политических преследований или произвольных задержаний, указано в документе.

Лидеры стран также выразили благодарность Ливану и Иордании за приют для большей части беженцев с момента начала конфликта.

Режим перемирия

Причиной разрастания конфликта в Сирии стало пренебрежительное отношение международного сообщества к проблемам этого региона, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Теперь это проблемы глобального характера, добавил он. По словам Эрдогана, многие страны осознали масштабы угрозы сирийского конфликта только тогда, когда последствия трагедии достигли их границ.

За совместные действия международного сообщества по ситуации в регионе выступил и президент Франции Эмануэль Макрон. Сейчас существуют несколько дипломатических форматов, которые занимаются этим вопросом. Их нужно объединить, подчеркнул Макрон. Он выразил уверенность, что, кроме мирного пути, других вариантов завершения конфликта нет.

"Существуют несколько форматов сирийского урегулирования. Нужно объединить усилия формата Астаны, в котором принимают участие Россия, Иран и Турция. И ее малой группы, в составе которой Великобритания, Германия, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция", - сказал Макрон.

Страны-участники саммита обязуются сделать все, чтобы из этой сделки вышел долгосрочный режим перемирия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, выборы в стране станут подтверждением мира.

Ликвидация террористической угрозы со стороны России

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о необходимости ликвидации всех скоплений радикальных элементов в регионе. Нельзя допустить, чтобы бандиты с боевым опытом продолжали преступную деятельность, создавали в других странах свои ячейки, вербовали сторонников, проповедовали экстремистскую идеологию и террор, подчеркнул Путин. Также российский лидер напомнил и о ситуации в провинции Идлиб.

"Рассчитываем, что турецкая сторона обеспечит завершение отвода оппозиции с демилитаризованной зоны тяжелого вооружения и военных формирований. Если радикальные элементы будут мешать осуществлению этой задачи, будут осуществлять вооруженные провокации, Россия оставляет за собой право осуществить поддержку решительным действиям сирийских властей по ликвидации этой террористической угрозы", - сказал Путин.

Ранее сирийское правительство пообещало восстановить контроль над провинцией Идлиб. Представитель Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что если обстрелы со стороны боевиков будут продолжаться, власть будет восстанавливать контроль над регионом.