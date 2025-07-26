Посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью Radio NV — о результатах переговоров Украины и России в Стамбуле, а также смысле предложения проведения встречи на уровне лидеров государств.

— Вы, я думаю, могли наблюдать за тем, как проходили эти переговоры. Обладаете, возможно, и инсайдерской информацией относительно того, что там обсуждалось. Обычно мы слышим о спеси и дерзости российской делегации, которая выходит с тем же ультиматумом, что и был 24 февраля 2022 года — «денацификация, демилитаризация, разрушайте свои Вооруженные силы, возвращаем русский язык»… Что вы знаете о том, как это звучало на третьем раунде переговоров в Стамбуле?

— На самом деле россияне чем дальше, тем спокойнее становятся в разговоре с нашей стороной. Показателем является, почему переговоры длятся не очень долго, — час и так далее, — потому что подход нашей стороны — сразу к конкретике.

