Минобороны Британии рассказало о самой большой проблеме России с личным составом в войне против Украины

11 июля, 09:17
Истощение войск — наибольшая проблема России с личным составом в войне против Украины (Фото:Генштаб)

Истощение войск — наибольшая проблема России с личным составом в войне против Украины (Фото:Генштаб)

По информации министерства обороны Великобритании, истощение российских оккупационных войск из-за отсутствия регулярных перерывов от участия в боях — одна из наиболее серьезных проблем РФ с личным составом в войне против Украины.

В сводке британского ведомства в Twitter говорится, что в российских СМИ появилась информация о том, что жены военных 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) напрямую обращаются к местному политику с призывом вернуть мужей домой с войны в Украине.

Видео дня

«Одна женщина заявила, что личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады „психически и физически истощен“, поскольку находится на действительной боевой службе с 24 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Читайте также:
Том Купер
Том Купер
Критическая зона и новые атаки. Что происходит на передовой

В британском минобороны подчеркнули, что нехватка регулярных плановых перерывов от участия в интенсивных боевых действиях, вероятно, является одной из наиболее разрушительных проблем с личным составом, которые больше всего вредят российской армии и которые в Минобороны РФ пытаются исправить.

Относительно боевых действий в ведомстве сообщили, что заметного продвижения российских войск на Донбассе за последние сутки не произошло, несмотря на продолжающиеся интенсивные артобстрелы.

https://www.youtube.com/embed/n7eDyE5l070

«Украинские силы продолжали оказывать локальное давление на российский оборонительный рубеж на северо-востоке Херсонской области, также, вероятно, не добившись территориального успеха», — отмечается в сводке.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1546361867320365058
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Великобритания Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Олег Жданов
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт
Второй этап сражения за Донбасс и мобилизация. Что готовит Путин?

Путин понимает, что его армия забуксовала и не может выполнить задание

10 июля, 23:10
Мнения
Лео Бабаута: «Составьте список того, что для вас по-настоящему важно» (Фото:Pixabay/Pexels)
С чистого листа. Три вопроса, которые многое изменят в вашей жизни
Лео Бабаута
Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Когда наступят лучшие времена?

Все ждут, что будет делать ФРС. Неопределенность ее позиции мешает рынкам выбрать направление движения в последние несколько недель.

10 июля, 11:14
Эксперты
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X