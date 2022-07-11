Минобороны Британии рассказало о самой большой проблеме России с личным составом в войне против Украины 11 июля, 09:17 Истощение войск — наибольшая проблема России с личным составом в войне против Украины (Фото:Генштаб)

По информации министерства обороны Великобритании, истощение российских оккупационных войск из-за отсутствия регулярных перерывов от участия в боях — одна из наиболее серьезных проблем РФ с личным составом в войне против Украины.

В сводке британского ведомства в Twitter говорится, что в российских СМИ появилась информация о том, что жены военных 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) напрямую обращаются к местному политику с призывом вернуть мужей домой с войны в Украине.

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«Одна женщина заявила, что личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады „психически и физически истощен“, поскольку находится на действительной боевой службе с 24 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

В британском минобороны подчеркнули, что нехватка регулярных плановых перерывов от участия в интенсивных боевых действиях, вероятно, является одной из наиболее разрушительных проблем с личным составом, которые больше всего вредят российской армии и которые в Минобороны РФ пытаются исправить.

Относительно боевых действий в ведомстве сообщили, что заметного продвижения российских войск на Донбассе за последние сутки не произошло, несмотря на продолжающиеся интенсивные артобстрелы.

«Украинские силы продолжали оказывать локальное давление на российский оборонительный рубеж на северо-востоке Херсонской области, также, вероятно, не добившись территориального успеха», — отмечается в сводке.



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