Россия привлекает ЧВК Вангера из-за нехватки пехоты, наемникам не удастся изменить ход войны — Минобороны Британии

29 июля, 09:08
Минобороны Британии рассказало о стратегии ЧВК Вагнера в войне против Украины (Фото:Генштаб)

Минобороны Британии рассказало о стратегии ЧВК Вагнера в войне против Украины (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, с марта российская частная военная компания Вагнера действует на востоке Украины в координации с российскими военными.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что на группу Вагнера, вероятно, была возложена ответственность за определенные участки линии фронта, как и на обычные армейские подразделения.

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«Это существенное изменение по сравнению с предыдущей работой группы с 2015 года, когда она обычно выполняла миссии, отличные от открытой широкомасштабной регулярной российской военной деятельности», — говорится в сообщении.

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https://twitter.com/DefenceHQ/status/1552874663612764162

Этот новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российских властей относительно отрицания связей между ЧВК и российским государством, отметили в британском Минобороны.

«Роль Вагнера, вероятно, изменилась, потому что российское Минобороны испытывает острую нехватку боевой пехоты, однако маловероятно, что сил Вагнера будет достаточно, чтобы существенно изменить ход войны», — говорится в сводке.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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