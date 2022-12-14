В силовом блоке РФ идут споры о ведении войны против Украины — британская разведка 14 декабря, 09:48 Британская разведка сообщила о спорах среди силового блока РФ по поводу ведения войны (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

По данным британской разведки, среди силового блока РФ идут напряженные споры по поводу ведения войны против Украины.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что российский террорист Игорь Гиркин заявил, что провел два месяца в составе батальона «ДНР» на передовой.

По словам Гиркина, его недавний опыт выявил «кризис стратегического планирования» войны против Украины.

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Также Гиркин высмеивал акценты российской армии на на строительстве обширных позиционных оборонительных сооружений, ставя под сомнение их полезность в современной войне.

В британской разведке отметили, что комментарии Гиркина подчеркивают напряженные дебаты о ведении войны, которые продолжаются в российском силовом блоке.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что проверить слухи об отставке начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова пока невозможно. Однако известно, что напряжение среди военных дошло и до верхушки.