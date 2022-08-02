Минобороны Британии рассказало о неудачах Черноморского флота РФ 2 августа, 09:02 Черноморский флот России не способен проводить резонансные публичные мероприятия одновременно с боевыми действиями (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Удар с дрона по штабу Черноморского флота России в Севастополе в День ВМФ является очередной неудачей ЧФ РФ в ходе война против Украины.



Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

«Атака на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе в день ВМФ, о которой сообщили — последняя из неудач для Черноморского флота в течение уже пяти месяцев войны против Украины, включавших в том числе потерю флагманского крейсера Москва в апреле 2022 года», — отметили в ведомстве.

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После заявлений об отмененных парадах маловероятно, что Черноморский флот РФ может организовывать публичные мероприятия высокого уровня параллельно с боевыми действиями, добавили в британском Минобороны.

В сводке также упоминают также об отправке из Одессы 1 августа первого после 24 февраля суда с украинской сельскохозяйственной продукцией.

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