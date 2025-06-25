На полях саммита НАТО в Гааге завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, во время которой, как отмечают источники Radio NV, стороны обсуждали дальнейшую поддержку Украины и оружие.

На встрече с обеих сторон присутствовали переводчики.

По словам источников, в планах украинского президента было поднять две темы: покупку ПВО для Украины и санкции против РФ.

«Зеленский планировал поднять вопрос покупки ПВО, двух систем Patriot, которые готовы оплатить немецкие партнеры за свои деньги», — отмечает дипломатический источник.

Еще один Patriot готовы купить скандинавские страны и Норвегия.

«Но в целом нам надо гораздо больше систем Patriot», — отметил другой источник.

Кроме того, украинский президент планировал обсудить введение новых санкций против РФ и дальнейший переговорный процесс.

«Американцы хотят, чтобы мы и в дальнейшем принимали участие во встречах в Стамбуле, если будут настаивать, то мы согласимся», — отмечает источник в украинской делегации.

Законопроект о новых санкциях против РФ соавторства как демократов, так и республиканцев находится на рассмотрении в Конгрессе. Подготовка к встрече Трампа и Зеленского была организована незадолго до приезда американского президента на саммит в Гааге, а сам Трамп, общаясь с журналистами, сказал, что стороны планируют обсудить «очевидное».

«Мы обсудим его трудности, у него есть трудности, Зеленский хороший парень. Предполагаю, что мы обсудим Украину», — отметил Трамп на пресс-конференции в Гааге.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая проходила на полях саммита НАТО в среду, 25 июня, завершилась. Она длилась примерно 50 минут.

По словам Зеленского, встреча была содержательной и охватывала все значимые вопросы.

«Длительная и содержательная встреча с президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам», — отметил Зеленский в Telegram.

Он добавил, что говорил с Трампом о достижении прекращения огня и настоящего мира, а также о защите украинского населения.

«Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали — позже», — подчеркнул Зеленский.