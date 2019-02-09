Стало известно место следующего саммита США-КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что следующая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет с 27 по 28 февраля в столице Вьетнама Ханое.
"Мои представители только что покинули Северную Корею после продуктивной встречи, на которой согласовали дату и место саммита при участии Ким Чен Ына. Встреча пройдут 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое. С нетерпением жду встречи с Кимом и переговоров для продвижения мира", - заявил Трамп.
12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.
По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".
Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.
По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".