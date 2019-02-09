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Стало известно место следующего саммита США-КНДР

Сегодня, 03:06
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ЕРА

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет с 27 по 28 февраля в столице Вьетнама Ханое.

"Мои представители только что покинули Северную Корею после продуктивной встречи, на которой согласовали дату и место саммита при участии Ким Чен Ына. Встреча пройдут 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое. С нетерпением жду встречи с Кимом и переговоров для продвижения мира", - заявил Трамп.

12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Теги:   Дональд Трамп Ким Чен Ын США КНДР

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