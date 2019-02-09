Стало известно место следующего саммита США-КНДР Сегодня, 03:06 37 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Ким Чен Ын и Дональд Трамп ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет с 27 по 28 февраля в столице Вьетнама Ханое.

"Мои представители только что покинули Северную Корею после продуктивной встречи, на которой согласовали дату и место саммита при участии Ким Чен Ына. Встреча пройдут 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое. С нетерпением жду встречи с Кимом и переговоров для продвижения мира", - заявил Трамп.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2019 г.

12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".