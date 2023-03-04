Президент Чехии Петр Павел планирует приехать в Украину в апреле 4 марта, 21:05 Петр Павел (Фото:www.facebook.com/prezidentpavel)

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел в первые 100 дней своего пребывания в должности посетит соседние страны, в том числе Украину. Его визит запланирован на апрель.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Павел намерен посетить все соседние страны в первые сто дней своего пребывания в должности, а также отправится в Брюссель. Своими заграничными поездками Павел хочет показать, что Чехия вернулась к активному подходу во внешней политике на уровне президента.

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Павел вступит в должность главы государства на инаугурации, которая состоится 9 марта.

Первая поездка президента Чехии сразу традиционно состоится в Словакию. Впоследствии он отправится в Польшу, а 21 и 22 марта - в Германию. В апреле Павел планирует посетить штаб-квартиры Евросоюза и Североатлантического альянса (НАТО) в Брюсселе. В этом же месяце он хочет уехать в Украину.

Петр Павел проявил интерес к визиту в Украину вскоре после завершения выборов в Чехию.

Словацкое издание сообщало, что Петр Павел вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой планируют посетить Украину и встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.