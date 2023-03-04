Президент Чехии Петр Павел планирует приехать в Украину в апреле
Петр Павел (Фото:www.facebook.com/prezidentpavel)
Новоизбранный президент Чехии Петр Павел в первые 100 дней своего пребывания в должности посетит соседние страны, в том числе Украину. Его визит запланирован на апрель.
Об этом сообщает Ceske Noviny.
Павел намерен посетить все соседние страны в первые сто дней своего пребывания в должности, а также отправится в Брюссель. Своими заграничными поездками Павел хочет показать, что Чехия вернулась к активному подходу во внешней политике на уровне президента.
Павел вступит в должность главы государства на инаугурации, которая состоится 9 марта.
Первая поездка президента Чехии сразу традиционно состоится в Словакию. Впоследствии он отправится в Польшу, а 21 и 22 марта - в Германию. В апреле Павел планирует посетить штаб-квартиры Евросоюза и Североатлантического альянса (НАТО) в Брюсселе. В этом же месяце он хочет уехать в Украину.
Петр Павел проявил интерес к визиту в Украину вскоре после завершения выборов в Чехию.
Словацкое издание сообщало, что Петр Павел вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой планируют посетить Украину и встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.