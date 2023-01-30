Перед вторжением в Украину Герасимов говорил Уоллесу, что РФ «больше не будет унижена» 30 января, 09:25 Валерий Герасимов (Фото:Pool via REUTERS)

Накануне полномасштабного вторжения в Украину начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил министру оборону Великобритании Бену Уоллесу, что Россия «больше никогда не будет унижена»

Об этом Уоллес рассказал в документальном фильме BBC Путин против Запада.

По словам британского министра, 11 февраля он посетил Москву, чтобы встретиться с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Видео дня

Уоллес сказал, что уехал в Лондон с заверениями, что Россия не собирается вторгнуться в Украину. Однако обе стороны знали, что это ложь.

Глава британского минобороны описал встречу как «демонстрацию запугивания или силы, то есть: я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я лгу, и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, и я все еще буду лгать тебе».

«Я думаю, что речь шла о том, чтобы сказать: «Я могущественный», — добавил он.

Уоллес сообщил, что после окончания встречи Герасимов сказал ему, что «никогда больше мы не будем унижены».

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал для фильма ВВС, как кремлевский диктатор Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время телефонного разговора.