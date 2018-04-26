Стали известны новые подробности встречи президента Южной Кореи и Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся 26 апреля на демаркационной линии между двумя Кореями.

Встреча состоится в 10.30 по местному времени (03.30 по Киеву), сообщает DW.

После встречи на границе в сопровождении почетного караула лидеры стран проследуют к пограничной деревне Пханмунджом, где через час начнутся переговоры глав государств.

Отмечается, что, переступив демаркационную линию в демилитаризованной зоне, Ким Че Ын станет первым за 65 лет правителем КНДР, ступившим на землю Южной Кореи.

Ожидается, что стороны обсудят соглашение о перемирии, которое фактически действует со времен окончания Корейской войны 1950-53 годов, но должно быть заменено новым механизмом.

По окончании встречи оба политика выступят с совместным заявлением.

По данным Сеула, в исторической встрече примет участие также сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон.