Стали известны новые подробности встречи президента Южной Кореи и Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся 26 апреля на демаркационной линии между двумя Кореями.
Встреча состоится в 10.30 по местному времени (03.30 по Киеву), сообщает DW.
После встречи на границе в сопровождении почетного караула лидеры стран проследуют к пограничной деревне Пханмунджом, где через час начнутся переговоры глав государств.
Отмечается, что, переступив демаркационную линию в демилитаризованной зоне, Ким Че Ын станет первым за 65 лет правителем КНДР, ступившим на землю Южной Кореи.
Ожидается, что стороны обсудят соглашение о перемирии, которое фактически действует со времен окончания Корейской войны 1950-53 годов, но должно быть заменено новым механизмом.
По окончании встречи оба политика выступят с совместным заявлением.
По данным Сеула, в исторической встрече примет участие также сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон.
- Читайте также: Лучше, чем война, но хуже, чем объединение. Чего ждать от апрельской встречи лидеров двух Корей
Комментарии
Правила комментирования