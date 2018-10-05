Стали известны лауреаты Нобелевской премии мира-2018

Правозащитники из Конго и Ирана Денис Муквеге и Ирака Надя Мурад стали лауреатами Нобелевской премии мира в 2018 году.

Награда была вручена за усилия, направленные на прекращение использования сексуального насилия как оружия в войнах и конфликтах, сообщает Нобелевский комитет.

Надя Мурад пережила сексуальное рабство в террористической группировке Исламское государство. Сейчас ведет общественную работу по привлечению внимания к жертвам сексуальных насилий во время войны.

Доктор Денис Муквеге посвятил себя помощи тысячам жертв сексуального насилия, пострадавшим во время войны в Конго.

В прошлом году премию мира получила основанная в 2007 году Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) - за привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и за новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров.

В 2016 году обладателем Нобелевской премии мира стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за активизацию процесса по урегулированию конфликта с повстанцами FARC.

1 октября 2018 года Нобелевская премия в сфере физиологии и медицины была присуждена двум ученым, американцу Джеймсу Эллисону и японцу Тасуку Хондзе за их открытия в области борьбы с раковыми клетками.

2 октября 2018 года премия по физике была присуждена трем ученым: Артуру Эшкену, Жерару Муру, Донне Стриклэнд за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.