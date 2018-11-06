"Стал жертвой валютных кидал": Нардепа Лозвого задержали в аэропорту Праги

Андрея Лозового задержали в аэропорту Праги, когда тот пытался заплатить фальшивыми евро

Полиция Праги задержала народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, сообщил лидер партии Олег Ляшко в Facebook.

Нардепа задержали в аэропорту перед вылетом в Киев. Как оказалось, он пытался рассчитаться фальшивыми евро.

"Со слов самого Андрея, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового "обменяли" в одном из киевских обменников. Валютных кидал сейчас уже ищет наша полиция, потому что "обменник" исчез. Ну а чешская полиция, я надеюсь, немедленно освободит Лозового, который стал жертвой обмана валютных мошенников, которых наверняка крышует власть, иначе бы они не действовали так дерзко", - написал Ляшко.

Он также призвал украинцев быть внимательными и осторожными при обмене денег.

Позже на своей странице в Facebook Лозовой написал, что его уже освободили и уточнил подробности происшествия.

"Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми деньгами приравнивается к их производству - меня задержали. Сняли с самолета, как в кино. Завезли в ближайший участок. 8 часов держали там, но, в конце концов, разобрались, что я не совершил преступление, а наоборот - стал жертвой мошенников".

Лозовой поблагодарил за свое освобождение первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, министра иностранных дел Павла Климкина и посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса.