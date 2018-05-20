Стабильность ЕС: Греция и кредиторы договорились о реформах

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече 26 апреля

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече 26 апреля

Греция и кредитовавшие страны европейские структуры достигли соглашения с Афинами по пакету необходимых реформ.

Речь идет о реализации четвертого пакета программы Европейского механизма стабильности.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Соглашение представят общественности уже 24 мая.

В Афинах подтвердили готовность как можно скорее выполнить взятые на себя обязательства по этой программе до 21 июня текущего года. В ближайшие недели стороны продолжат интенсивные переговоры.

Напомним, в Греции сотрудники государственных и частных компаний начали всеобщую 24-часовую забастовку. Протестующие выражают недовольство жесткими мерами экономии, введенными греческим правительством под давлением международных кредиторов.

В мае 2017 года Афины и международные кредиторы достигли соглашения по новым мерам экономии. В соответствии с соглашением, Греция обязана добиться бюджетной экономии в размере около 1% ВВП в 2019 году за счет сокращения пенсионных расходов, и еще 1% ВВП в 2020 году за счет понижения порога дохода, с которого начинается уплата подоходного налога.

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