Студебекер, Форд и Шевроле. Военный эксперт рассказал, какие западные автомобили в 1940-х использовал СССР для РСЗО Катюша 10 мая, 00:08 После 1942 года пусковые установки РСЗО Катюша монтировали преимущественно на западные грузовики, которые поступали в СССР по ленд-лизу (Фото:UIG Art and History / EAST NEWS)

Михаил Жирохов, военный эксперт, исследователь истории авиации, рассказал, как советская армия для усиления своей обороноспособности использовала поступавшие по ленд-лизу иностранные автомобили.

Михаил Жирохов, военный эксперт, исследователь истории авиации, в интервью NV рассказал, что после осени 1941 года у оружия, которое начали производить в СССР, было настолько много западных компонентов, что некоторые образцы лишь условно можно назвать советскими. «Прежде всего, это касается автомобильной военной техники, которая фактически на 90% состояла из агрегатов западного производства», — утверждает Жирохов.

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По его словам, советское производство двигателей для автомобильной и авиационной техники основывалось исключительно на западных технологиях и использовало западные образцы. Как рассказал NV знаток истории, почти все советские двигатели — это нелицензионные копии того или иного западного двигателя. Более того, стартеры и свечи к двигателям производились на Западе и поставлялись в СССР по ленд-лизу.

Кроме того, советская армия широко использовала шасси западных военных грузовиков, чтобы на них монтировать РСЗО типа Катюша, понтонные парки и т. д.

В частности, пусковые установки советской РСЗО Катюша устанавливали на шасси поступавших по ленд-лизу американских грузовиков Studebaker US6. «В период 1944—1945 годов Катюши устанавливали еще на разные модификации американских и канадских Ford, Chevrolet, Dodge, британских Bedford, Austin и т. д. », — перечисляет марки автомобильной техники, которую использовала армия СССР, Жирохов.

Впрочем, знаток истории сомневается, что западные союзники могли предоставлять большие объемы горюче-смазочных материалов к этой технике. «Горюче-смазочные материалы шли очень ограниченно, поскольку пути поставок были рискованные», — говорит эксперт. Так, по его словам, один путь снабжения проходил по морю до Архангельска, Мурманска, и немцы за этим охотились. А второй был через Иран и потом на Кавказ. «Это было долго, поэтому возить горючее было неэффективно», — убежден Жирохов.

Напомним, день 9 мая советская, а впоследствии и российская пропаганда превозносит как день победы над нацизмом и использует в качестве повода для военных парадов, чтобы демонстративно похвастаться собственным вооружением. Впрочем, не все оружие 1940-х, производившееся в СССР и воевавшее против гитлеровской Германии, было на 100% советским, а было скопировано с западных образцов или имело в своем составе иностранные детали, модули и целые шасси.

Полную версию интервью с Михаилом Жироховым читайте здесь.