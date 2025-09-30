Трамп вспомнил о хамстве Медведева в свой адрес и назвал того «действительно тупым»

Президент Дональд Трамп во время выступления в Министерстве войны США прямо назвал «тупым» скандального российского политика и замглавы Совбеза страны-агрессора РФ Дмитрия Медведева.

Об этом 30 сентября сообщает телеканал CNN.

«Это был действительно тупой человек… [Он — ред.] упомянул слово „ядерный“ [в оригинале nuclear — ред.]. Я называю это словом на букву „N“. Есть два слова на букву „N“, и ни одно из них нельзя использовать[по всей вероятности, президент США намекает на неполиткорректное обозначение чернокожих — ред.]», — cказал Трамп.

Он напомнил, что Медведев недавно угрожал США, и он в ответ отправил одну или несколько атомных подводных лодок ближе к России. Президент подчеркнул, что «мы не можем позволять людям разбрасываться этим словом налево и направо».

Кроме того, президент США коснулся своего решения переименовать Мексиканский залив в Американский залив — и последовавшего за этим конфликта с агентством Associated Press, рассказал о своих безуспешных попытках положить конец войне в секторе Газе и войне РФ против Украины, а также прошелся по своей кандидатуре на Нобелевскую премию мира по своей любви к слову «пошлина». В конце речи Трамп вновь сравнил своего предшественника Джо Байдена с «авторучкой».

Спор Трампа и Медведева в соцсетях — главное

28 июля Дональд Трамп заявил, что новый дедлайн для России по заключению мирного соглашения с Украиной закончится через «10−12 дней, начиная с сегодняшнего дня».

В тот же день Дмитрий Медведев высказался в соцсети X, что Трамп «приближается к войне с Россией».

«Трамп играет в игру ультиматумов с Россией: 50 дней или 10… Он должен помнить две вещи: Россия — это не Израиль и даже не Иран. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не иди по пути Сонного Джо (Байдена — ред.)», — написал он.

Американский президент отреагировал на заявление Медведева, посоветовав ему следить за своими высказываниями.

«Скажите Медведеву, неудачному экс-президенту России, который до сих пор думает, что он президент, следить за словами, потому что он заходит на очень опасную территорию», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

1 августа президент США объявил, что в ответ на угрозы Медведева он приказал разместить две атомные подводные лодки в «соответствующих регионах».

«Я отдал приказ разместить две ядерные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти нелепые и провокационные заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами. Слова имеют большое значение и часто могут привести к непредвиденным последствиям. Надеюсь, это не будет одним из таких случаев», — написал он в соцсети Truth Social.

4 августа Трамп сказал, что атомные подводные лодки уже «находятся в регионе, где они и должны быть».

После перепалки с президентом США Медведев более недели, до 10 августа не делал заявлений в своих социальных сетях — ни в Telegram, ни в соцсети X (как на русском, так и на английском языках).