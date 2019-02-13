США значительно увеличат количество войск в Польше Сегодня, 14:47 161 Цей матеріал також доступний українською EPA Посол США Жоржет Мосбахер: Польша получит большинство из того, что ей нужно EPA

Посол США в Польше Жоржет Мосбахер заявила о планах Вашингтона увеличить количество американских военнослужащих в этой стране.

Об этом Мосбахер заявила в интервью Financial Times.

По словам дипломата, США планируют значительно увеличить численность своих войск в Польше, поскольку администрация Дональда Трампа активизирует свою деятельность в Центральной Европе.

При этом, посол не уточнила, будет ли создана постоянная американская база форт Трамп.

На вопрос насколько значительным будет увеличение контингента, Мосбахер ответила:

"Оно будет значительным, превышать сотни и сотни ... Я думаю, что (поляки - Ред.) получают большинство из того, что им нужно", - отметила она.

12 февраля издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники сообщило, что США пообещали Варшаве укрепить польскую армию в обмен на поддержку американской политики на Ближнем Востоке и в отношении Китая.

В 2018 году президент Польши Анджей Дуда во время переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу.

Трамп позже заявил, что вопрос о строительстве базы сейчас рассматривается американскими властями.