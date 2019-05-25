Дмитрий Бондар
Sweet home. Каково это — жить в частном доме в США
Андерс Аслунд
С чего начать Зеленскому?
Богдан Данилишин
Пять условий инновационного развития Украины
Дмитрий Яблоновский
Разумная альтернатива референдуму
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

США заявили о причастности Ирана к атакам на танкеры у берегов ОАЭ

Сегодня, 01:18
230
Цей матеріал також доступний українською
США заявили о причастности Ирана к атакам на танкеры у берегов ОАЭ - фото

REUTERS/Satish Kumar

Поврежденный танкер Andrea Victory

Глава Объединенного штаба Вооруженных сил США и контр-адмирал ВМФ США Майкл Глидэй считает иранский Корпус стражей исламской революции ответственным за атаку на танкеры в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ, которое произошло 12 мая, сообщает Reuters.

По словам Глидэя, Пентагон установил, что магнитные мины, которые использовались для взрывов, принадлежат КСИР.

«Мы приписываем атаку на суда в Эль-Фуджайре КСИР», — заявил вице-адмирал.

Однако, Глидэй не объяснил, каким способом взрывные устройства были доставлены из Ирана на территорию ОАЭ.

Ранее о причастности КСИР к атакам на танкеры у берегов ОАЭ также сообщили в Норвежской ассоциации по страхованию судовладельцев от военных рисков. По их мнению, нападение, вероятно, было совершено надводным кораблем и подводным беспилотником, несущим 30−50 кг взрывчатых веществ.

Напомним, что 12 мая в водах Оманского залива вблизи эмирата Фуджейра были атакованы четыре нефтяных танкера.

В результате диверсии повреждены два нефтяных танкера Саудовской Аравии, танкер ОАЭ и танкер Норвегии.

Нападения произошли на фоне напряженности в отношениях между США и Ираном. Вашингтон ужесточил санкции, чтобы сократить экспорт иранской нефти до нуля, и усилил свое военное присутствие в Персидском заливе.

Теги:   Иран Танкер ОАЭ США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 16:53

img
СМИ назвали еще одного иностранного кандидата на пост наставника Динамо
Политика

Вчера, 18:43

img
На сайте президента Украины появилась петиция за отставку Богдана
Политика

Вчера, 17:09

img
Луценко рассказал о своих отношениях с Зеленским

ТОП 3

Геополитика

23 мая, 07:56

img
Порошенко дал совет Зеленскому из-за идеи о референдуме о примирении с РФ
15974
Геополитика

23 мая, 21:05

img
Инаугурация Зеленского: Волкер рассказал в Белом доме о своих впечатлениях
6551
Напіввечір

23 мая, 10:58

img
Привет из Британии. Журналист Оливер Буллоу рассказывает НВ о Зеленском, деньгах РФ в геополитике и Brexit
3684