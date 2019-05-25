США заявили о причастности Ирана к атакам на танкеры у берегов ОАЭ Сегодня, 01:18 230 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Satish Kumar Поврежденный танкер Andrea Victory REUTERS/Satish Kumar

Глава Объединенного штаба Вооруженных сил США и контр-адмирал ВМФ США Майкл Глидэй считает иранский Корпус стражей исламской революции ответственным за атаку на танкеры в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ, которое произошло 12 мая, сообщает Reuters.

По словам Глидэя, Пентагон установил, что магнитные мины, которые использовались для взрывов, принадлежат КСИР.

«Мы приписываем атаку на суда в Эль-Фуджайре КСИР», — заявил вице-адмирал.

Однако, Глидэй не объяснил, каким способом взрывные устройства были доставлены из Ирана на территорию ОАЭ.

Ранее о причастности КСИР к атакам на танкеры у берегов ОАЭ также сообщили в Норвежской ассоциации по страхованию судовладельцев от военных рисков. По их мнению, нападение, вероятно, было совершено надводным кораблем и подводным беспилотником, несущим 30−50 кг взрывчатых веществ.

Напомним, что 12 мая в водах Оманского залива вблизи эмирата Фуджейра были атакованы четыре нефтяных танкера.

В результате диверсии повреждены два нефтяных танкера Саудовской Аравии, танкер ОАЭ и танкер Норвегии.

Нападения произошли на фоне напряженности в отношениях между США и Ираном. Вашингтон ужесточил санкции, чтобы сократить экспорт иранской нефти до нуля, и усилил свое военное присутствие в Персидском заливе.