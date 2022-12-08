США работают над предоставлением Украине систем ПВО — Белый дом 8 декабря, 10:24 Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

США работают над предоставлением Украине систем ПВО, заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Инфографика: НВ

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Мы находимся в тесном — тесном контакте с украинцами по поводу их потребностей в безопасности, как вы много раз слышали, как мы говорили с этой трибуны, и работаем над тем, чтобы предоставить Украине системы ПВО, чтобы помочь им защитить свою страну», — сказала она.

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Комментируя вопрос предоставления Украине систем Patriot, спикер сказала, что США оставляют заявления по этому вопросу властям Германии и Польши.

«Это для них, их собственных правительств. В целом мы приветствуем усилия союзников по укреплению коллективной обороны НАТО», — сказала она.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой направить системы Patriot Украине.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Patriot предназначены для защиты воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что этот вопрос должны принимать конкретные страны. Позже он добавил, что идет дискуссия о передаче Patriot Украине.