09 июля 2018, понедельник

США заверили Украину, что Трамп не сдаст интересы Киева на встрече с Путиным - СМИ

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Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп

США заверили Украину, что президент Дональд Трамп не предаст интересы Киева во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки, сообщил Reuters источник в украинских дипломатических кругах.

"Мы получили от американской стороны четкие заверения, что украинские интересы будут поддержаны и защищены [на саммите]", - сказал украинский дипломат, выступая на условиях анонимности.

"Для нас важно, чтобы за нашими спинами не было неприятных сюрпризов, и мы получили заверения [со стороны США], что этого не произойдет", - добавил источник.

Дональд Трамп известен своим спонтанными, а иногда и непоследовательными решениями. В связи с этим Киев опасается, что за закрытыми дверями он может уступить Путину и признать российскую аннексию Крыма.

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Встреча президентов РФ и США состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Во время переговоров лидеры обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, в частности, ситуацию в Украине.

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