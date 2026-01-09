США захватывают танкер Olina в Карибском море вблизи острова Тринидад. Это уже пятый подобный перехват судов за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю экспорта венесуэльской нефти. Об этом сообщил в пятницу, 9 января, американский чиновник, пишет Reuters .

Судно Olina, которое, по данным открытой судоходной базы Equasis, незаконно ходило под флагом Восточного Тимора, ранее вышло из Венесуэлы, а затем снова вернулось в этот район. В пятницу корабль задержали.

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«Система локации судна в последний раз была активна 52 дня назад в исключительной экономической зоне Венесуэлы, к северо-востоку от Кюрасао», — сообщила британская компания по управлению морскими рисками Vanguard.

Обновлено в 16:40. В Южном командовании США подтвердили задержание танкера Olina и опубликовали видео операции.

Судно Olina на прошлой неделе вышло из Венесуэлы полностью загруженное нефтью вместе с другими кораблями. По словам источника Reuters, после того как США заблокировали экспорт венесуэльской нефти, судно снова возвращалось в Венесуэлу, оставаясь полностью загруженным.

США ввели санкции против этого танкера еще в январе прошлого года, когда он носил название Minerva M. В Вашингтоне заявляли, что судно входило в так называемый «теневой флот» — корабли, которые ходят с минимальным контролем или вообще без официальной страховки.

8 января генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что после захвата Береговой охраной танкера Bella 1 американское Министерство юстиции отслеживает еще несколько кораблей .

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что танкер Bella 1, перерегистрированный в РФ как Marinera, лишь выдавал себя за российский, чтобы обойти санкции США и избежать ответственности.

30 декабря 2025 года экипаж танкера Bella 1, который убегал от американских военных, нарисовал российский флаг на борту, а с 1 января 2026-го судно переименовали в Marinera и зарегистрировали в РФ.

Тогда же сообщалось, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 в Атлантическом океане.

6 января телеканал CNN отметил, что Соединенные Штаты все же намерены перехватить нефтяной танкер, направляющийся в Венесуэлу, на который Россия заявила свою юрисдикцию. 7 января США захватили нефтяной танкер Marinera. Судно преследовали более двух недель через Атлантику.

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Впоследствии Министерство транспорта РФ отреагировало на захват нефтяного танкера Marinera. В ведомстве страны-агрессора пожаловались, что американцы «не имели права» задерживать судно.