США расширили санкции против белорусских силовиков, пропагандистов и приспешников Лукашенко

9 августа, 16:56
Александр Лукашенко по итогам выборов 2020 года незаконно захватил власть в Беларуси (Фото:«администрация президента» Беларуси)

Александр Лукашенко по итогам выборов 2020 года незаконно захватил власть в Беларуси (Фото:«администрация президента» Беларуси)

США во вторник, 9 августа, ввели визовые ограничения в отношении 100 должностных лиц режима Александра Лукашенко в Беларуси, причастных к подрыву или нанесению ущерба демократическим институтам.

Как сообщает пресс-служба Госдепартамента США, среди людей, попавших в «черный список», — высокопоставленные представители администрации Лукашенко, МВД, КГБ, центризбиркома, генпрокуратуры, следственного комитета, ГУБОПиК (главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией), белорусских пропагандистских госСМИ, ВВС, войск ПВО и других органов.

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В Госдепе добавили, что после фальсификации режимом Лукашенко результатов президентских выборов 2020 года они ввели визовые ограничения в общем против 297 человек.

«США поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократическому, суверенному и процветающему будущему. Мы будем продолжать призывать к ответственности за нарушения прав человека режимом Лукашенко и поддерживать международные усилия по документированию нарушений и привлечению виновных к ответственности», — сказано в сообщении.

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В Беларуси 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы. Избирательная кампания с первых дней сопровождалась массовыми протестами против Александра Лукашенко, который единолично руководит страной 28 последних лет.

После фальсификации результатов выборов в пользу Лукашенко протесты продолжились. Белорусы требовали новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.

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Режим Лукашенко жестко подавил протесты. Многие протестующие подверглись преследованиям, десятки тысяч были задержаны. Правозащитный центр Вясна к концу 2020 года задокументировал более 1 тысячи показаний жертв пыток силовиков. Демонстрантов и критиков Лукашенко избивали на улицах и в СИЗО, Светлана Тихановская и другие лидеры оппозиции покинули Беларусь, число политзаключенных в Беларуси превысило 1,2 тысячи.

Режим Лукашенко поддержал Россию в полномасштабном вторжении в Украину. Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует для своей полномасштабной войны против Украины аэродромы и воздушное пространство Беларуси, белорусскую инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.

Революция в Беларуси продолжается – Франак Вячорка

https://www.youtube.com/embed/3s1SlKzkuqI
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Беларусь Госдеп Александр Лукашенко Госдеп США Санкции США Выборы в Беларуси 2020 Протесты в Беларуси

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