США не разрешают украинским пилотам учиться на F-16 в Европе — NYT 18 мая, 08:53 F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Украинским пилотам сейчас запрещено тренироваться на истребителях F-16, принадлежащих европейским государствам, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

Издание пишет, что несколько европейских союзников готовы передать Украине свои F-16, однако администрация Байдена, которая должна одобрять любые поставки самолетов американского производства, по-прежнему не убеждена в том, что Украине нужны дорогие самолеты.

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«Скептицизм Вашингтона настолько глубок, что киевским пилотам в настоящее время не разрешается даже тренироваться на F-16, принадлежащих европейским государствам», — пишет издание со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

В статье сказано, что нежелание США разрешить обучение серьезно ограничит предполагаемую новую европейскую коалицию, которая поможет Украине получить и использовать F-16 — будь то в текущей войне или для защиты от любых будущих агрессий со стороны Москвы.

В Вашингтоне высокопоставленный американский чиновник сказал, что администрация Байдена по-прежнему не хочет отправлять Украине свои собственные F-16, отчасти потому, что многомиллионная цена самолета поглотит слишком большую часть и без того истощающегося котла военного финансирования.

«Вместо этого, по словам американского чиновника, администрацию больше заботит ускорение доставки других американских вооружений в Украину к моменту контрнаступления против России», — сказано в статье.

Инфографика: NV

Издание со ссылкой на чиновника пишет, что в любом случае самолеты не долетят до поля боя как минимум в течение нескольких месяцев.

Это не первый раз, когда администрация Байдена сопротивляется требованиям союзников отправить Украине более мощное и современное вооружение. В каждом случае позиция США в конечном итоге изменилась, позволив отправить мощные ракетные установки HIMARS, танки Abrams и Patriot.



Во вторник, 16 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды, Франция и Великобритания поддержали коалицию истребителей.

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от союзников от 40 до 50 истребителей F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи, чтобы защитить небо от российских атак.