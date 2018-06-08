08 июня 2018, пятница

США заявили об ужесточении мер против КНДР, если дипломатия не сработает - Помпео

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Майк Помпео

Майк Помпео

США готовы ужесточить меры против КНДР, если дипломатические процессы между Пхеньяном и Вашингтоном пойдут в неверном направлении, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Белом Доме.

"До тех пор пока цель (денуклеаризации) не будет достигнута, меры, которые ввели США и весь мир, останутся в силе. Если дипломатия не даст желаемых результатов, эти меры будут расширены", - заявил Помпео.

Госсекретарь США отметил, что США примут только полную и поддающуюся проверке денуклиаризацию Корейского полуострова. 

В США также считают, что в случае денуклиаризации, Северную Корею "ждет более позитивный путь" и верят, что Ким Чен Ын разделяет это видение будущего.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил подписание мирного соглашения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на саммите 12 июня.

 

Саммит США-КНДР 12 июня в Сингапуре станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США.

Местом проведения сингапурского саммита между Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.

Страны находятся в состоянии необъявленной войны после Корейской войны в 1950-х годах.

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