США заявили об ужесточении мер против КНДР, если дипломатия не сработает - Помпео

США готовы ужесточить меры против КНДР, если дипломатические процессы между Пхеньяном и Вашингтоном пойдут в неверном направлении, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Белом Доме.

"До тех пор пока цель (денуклеаризации) не будет достигнута, меры, которые ввели США и весь мир, останутся в силе. Если дипломатия не даст желаемых результатов, эти меры будут расширены", - заявил Помпео.

Госсекретарь США отметил, что США примут только полную и поддающуюся проверке денуклиаризацию Корейского полуострова.

.@SecPompeo: U.S. has been clear time and time again: the complete, verifiable and irreversible denuclearization of the Korean Peninsula is the only outcome we will accept. Until we achieve our goals, the measures that the world, alongside U.S., has put on the regime will remain. pic.twitter.com/75HCDxLDvH