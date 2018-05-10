США заявили о возможном введении санкций против Ирана на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп готовится ввести в отношении Тегерана новые санкции, возможно, уже на следующей неделе, "чтобы гарантировать, что Иран не развивает свою ядерную программу", заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

"Мы на 100% привержены необходимости убедиться в том, что у Ирана нет ядерного оружия", - цитирует агентство Сандерс.

Как подчеркнула представитель Белого дома, США намерены "продолжать оказывать максимальное давление" на Тегеран и вводить в отношении него "громадные санкции".

"Все ограничения, которые были введены США против Ирана до заключения сделки в 2015 году вернулись к прежнему виду и не оказывают сильного действия. Мы готовимся добавить дополнительные санкции, которые могут быть применены уже на следующей неделе", -сказала Сандерс.

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8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.