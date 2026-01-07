Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что экипаж захваченного США танкера теневого флота Bella 1 ( Marinera) подлежит судебному преследованию и может быть доставлен для этого в США.

Об этом Левитт сообщила, комментируя сегодняшний захват этого танкера американскими военными.

Ранее в МИД РФ заявили, что требуют от США обеспечить гуманное и достойное обращение с российскими гражданами на судне Marinera, соблюдать их права и интересы.

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Внешнеполитическое ведомство страны-агрессора также заявило, что США не должны препятствовать скорейшему возвращению россиян с танкера на Родину.

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В российском министерстве транспорта утверждали, что американцы «не имели права» задерживать судно.

Захват США танкера Marinera

7 января после более чем двухнедельного преследования через Атлантику США захватили связанный с Венесуэлой нефтяной танкер.

По словам источников Reuters, во время захвата поблизости находились российские военные корабли, включая подводную лодку.

Агентство сообщило, что танкер, который теперь называется Marinera и ходит под российским флагом, стал последним судном, на которое нацелилась береговая охрана США с начала кампании давления президента Дональда Трампа на Венесуэлу.

Впоследствии Европейское командование США официально подтвердило захват танкера Marinera (Bella 1) за нарушение американских санкций.

30 декабря 2025 года издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что экипаж нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и уже почти две недели убегал от американских военных в Атлантическом океане, нарисовал флаг России на борту судна, пытаясь заявить о российской защите.

Инфографика: NV

1 января журналисты NYT написали, что танкер Bella 1 официально переименовали в Marinera и внесли в российскую базу данных судов. В тот же день издание со ссылкой на источники сообщило, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 в Атлантическом океане.

6 января телеканал CNN отметил, что Соединенные Штаты все же намерены перехватить направляющийся в Венесуэлу нефтяной танкер, на который Россия заявила свою юрисдикцию.

