США заявили о захвате второго танкера теневого флота в Карибском море

Южное командование Вооруженных сил США сообщило о захвате второго за 7 января танкера теневого флота под названием M/T Sophia.

Согласно заявлению Южного командования, подсанкционный моторный танкер, не принадлежавший ни одной стране, задержали министерство войны в координации с министерством внутренней безопасности. Южное командование опубликовало видео операции.

Реклама

Отмечается, что судно M/T Sophia работало в международных водах и осуществляло незаконную деятельность в Карибском море. Американская береговая охрана сопровождает его в США.

«Благодаря операции Южное копье министерство войны непоколебимо в своей миссии по пресечению незаконной деятельности в Западном полушарии. Мы будем защищать нашу Родину и восстановим безопасность и прочность по всей Америке», — отмечается в сообщении.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что танкер также связан с Венесуэлой.

Эксперт аналитической компании Kpler Эммануэль Белострино заявил, что на судне может находиться около 2 млн баррелей нефти Merey, отгруженной с нефтяного терминала Хосе в Венесуэле в конце декабря, передает CNN.

Захват США танкера Marinera

Ранее стало известно, что 7 января после более чем двухнедельного преследования через Атлантику США захватили связанный с Венесуэлой нефтяной танкер.

По словам источников Reuters, во время захвата поблизости находились российские военные корабли, включая подводную лодку.

Агентство сообщило, что танкер, который теперь называется Marinera и ходит под российским флагом, стал последним судном, на которое нацелилась береговая охрана США с начала кампании давления президента Дональда Трампа на Венесуэлу.

Впоследствии Европейское командование США официально подтвердило захват танкера Marinera (Bella 1) за нарушение американских санкций.

Инфографика: NV

30 декабря 2025 года издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что экипаж нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и уже почти две недели убегает от американских военных в Атлантическом океане, нарисовал флаг России на борту судна, пытаясь заявить о российской защите.

Реклама:

1 января журналисты NYT написали, что танкер Bella 1 официально переименовали в Marinera и внесли в российскую базу данных судов. В тот же день издание со ссылкой на источники сообщило, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 в Атлантическом океане.

6 января телеканал CNN отметил, что Соединенные Штаты все же намерены перехватить направляющийся в Венесуэлу нефтяной танкер, на который Россия заявила свою юрисдикцию.