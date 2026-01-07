США заявили о захвате второго танкера теневого флота в Карибском море
Захваченный США танкер M/T Sophia (Фото: Кадр видео U.S. Southern Command via X)
Южное командование Вооруженных сил США сообщило о захвате второго за 7 января танкера теневого флота под названием M/T Sophia.
Согласно заявлению Южного командования, подсанкционный моторный танкер, не принадлежавший ни одной стране, задержали министерство войны в координации с министерством внутренней безопасности. Южное командование опубликовало видео операции.
Отмечается, что судно M/T Sophia работало в международных водах и осуществляло незаконную деятельность в Карибском море. Американская береговая охрана сопровождает его в США.
«Благодаря операции Южное копье министерство войны непоколебимо в своей миссии по пресечению незаконной деятельности в Западном полушарии. Мы будем защищать нашу Родину и восстановим безопасность и прочность по всей Америке», — отмечается в сообщении.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что танкер также связан с Венесуэлой.
Эксперт аналитической компании Kpler Эммануэль Белострино заявил, что на судне может находиться около 2 млн баррелей нефти Merey, отгруженной с нефтяного терминала Хосе в Венесуэле в конце декабря, передает CNN.
Захват США танкера Marinera
Ранее стало известно, что 7 января после более чем двухнедельного преследования через Атлантику США захватили связанный с Венесуэлой нефтяной танкер.
По словам источников Reuters, во время захвата поблизости находились российские военные корабли, включая подводную лодку.
Агентство сообщило, что танкер, который теперь называется Marinera и ходит под российским флагом, стал последним судном, на которое нацелилась береговая охрана США с начала кампании давления президента Дональда Трампа на Венесуэлу.
Впоследствии Европейское командование США официально подтвердило захват танкера Marinera (Bella 1) за нарушение американских санкций.
30 декабря 2025 года издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что экипаж нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и уже почти две недели убегает от американских военных в Атлантическом океане, нарисовал флаг России на борту судна, пытаясь заявить о российской защите.
1 января журналисты NYT написали, что танкер Bella 1 официально переименовали в Marinera и внесли в российскую базу данных судов. В тот же день издание со ссылкой на источники сообщило, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 в Атлантическом океане.
6 января телеканал CNN отметил, что Соединенные Штаты все же намерены перехватить направляющийся в Венесуэлу нефтяной танкер, на который Россия заявила свою юрисдикцию.