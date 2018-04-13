США: За семь лет войны в Сирии режим Асада 50 раз использовал химическое оружие

Режим сирийского президента Башара Асада по меньшей мере 50 раз применил химическое оружие, начиная с 2011 года, сообщила посол США в ООН Никки Хейли.

Об этом она заявила во время заседания Совета безопасности ООН по Сирии, передает Reuters.

"Наш президент еще не принял решение о возможных действиях в Сирии. Но если Соединенные Штаты и наши союзники решат действовать в Сирии, то в защиту нашего общего принципа", - добавила Хейли.

По ее словам, если страны Запада простят Асаду применение химического оружия, то "пострадают все народы и все люди".

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

США возложили ответственность за нападение на Россию и Сирию. Россия считает, что химическая атака была постановкой с участием иностранных спецслужб.