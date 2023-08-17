США, Япония и Южная Корея договорятся о новом канале для срочного общения из-за угрозы со стороны КНДР — СМИ 17 августа, 08:43 Запуск ракеты КНДР 12 июля 2023 года (Фото:KCNA via REUTERS)

США проведут на этой неделе саммит с Японией и Южной Кореей, на котором планируется достичь договоренности о создании горячей линии для срочного общения между лидерами трех стран на фоне угрозы со стороны КНДР, сообщает Kyodo со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Среди вопросов безопасности, которые будут обсуждаться, лидеры договорятся чаще проводить совместные учения Вооруженных сил трех стран и обмениваться информацией в режиме реального времени о запусках ракет Северной Кореей.

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По словам координатора по вопросам Индийско-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курта Кэмпбелла, план будет объявлен в пятницу, 18 августа, в рамках «очень амбициозного набора инициатив, направленных на закрепление трехстороннего взаимодействия как сейчас, так и в будущем».

Кэмпбелл сказал, что лидеры также намерены обсудить ситуацию в Украине и необходимость поддерживать мир и стабильность через Тайваньский пролив, показывая миру, что это трехстороннее сотрудничество будет «решающим для инфраструктуры и архитектуры Индии». Тихий океан вперед".

Он добавил, что главной целью первого саммита между тремя странами, который будет принимать президент США Джо Байден, будет сделать трехстороннее сотрудничество «гораздо шире, глубже и насыщеннее».

Высокопоставленные чиновники США заявили, что Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сук Йоль договорятся расширить сотрудничество в широком спектре сфер, включая полупроводники, искусственный интеллект и образование, а также помощь в развитии в других частях мира. Индо-Тихоокеанский регион.

По состоянию на 10 августа Пхеньян уже трижды за год испытал межконтинентальные баллистические ракеты, обвинив Вашингтон и Сеул в «нагнетании напряженности», в частности из-за военных учений и пришвартовки атомной подводной лодки.

12 июля КНДР осуществила самый продолжительный запуск баллистической ракеты.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын нашел способы, как поддерживать экономику своей страны, в том числе и за счет России. Как сообщает Bloomberg, это помогает его режиму жить под санкциями и продолжать работу над ядерной программой.

21 апреля министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заявила, что ядерный статус КНДР является «окончательным и необратимым».

В ноябре прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерениях создать самую сильную армию в мире с самым большим ядерным потенциалом.