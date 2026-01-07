США заявили, что будут продавать венесуэльскую нефть «бессрочно»

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон будет продавать венесуэльскую нефть «бессрочно» после завершения продаж сырой нефти, которая в настоящее время накапливается на хранилищах в стране.

Об этом сообщает Politico.

Райт заявил, что выручка от этих продаж будет «зачислена на счета, контролируемые правительством США», а затем «вернется в Венесуэлу на благо венесуэльского народа».

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«Вместо того чтобы блокировать поставки нефти, как это происходит сейчас, мы позволим нефти поступать… на нефтеперерабатывающие заводы США и по всему миру, чтобы обеспечить лучшие поставки нефти, но продажи будут осуществляться правительством США», — заявил он.

Издание подчеркивает, что этот шаг станет огромным шагом вперед в попытках администрации Трампа оказать давление на временное правительство Венесуэлы и, по сути, добиться того, чтобы Соединенные Штаты взяли под контроль нефтяную промышленность страны.

Райт заявил, что ведет переговоры с американскими нефтяными компаниями об условиях, которые они потребуют для возвращения в Венесуэлу, признав, что восстановление исторически высокого уровня добычи в стране потребует огромных инвестиций и «значительного времени».

Госсекретарь США Марко Рубио 7 января во время брифинга заявил, что США близки к сделке о вывозе всей нефти, «застрявшей к Венесуэле», передает The Guardian.

«Мы будем продавать ее на рынке по рыночным ценам, а не со скидками, которые получала Венесуэла. Эти деньги будут распределяться таким образом, чтобы мы могли контролировать их расходование в интересах венесуэльского народа, а не коррупции и режима», — сказал Рубио.

По словам госсекретаря, США будут контролировать распределение нефти в Венесуэле и использовать это влияние «в позитивном ключе».

7 января США захватили нефтяной танкер Marinera, который связан с Венесуэлой и ходит под российским флагом. Судно преследовали более двух недель через Атлантику.

30 декабря 2025 года издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что экипаж нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и уже почти две недели убегает от американских военных в Атлантическом океане, нарисовал флаг России на борту судна, пытаясь заявить о российской защите.

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1 января журналисты NYT написали, что танкер Bella 1 официально переименовали в Marinera и внесли в российскую базу данных судов. В тот же день издание со ссылкой на источники сообщило, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 в Атлантическом океане.

Инфографика: NV

6 января телеканал CNN отметил, что Соединенные Штаты все же намерены перехватить направляющийся в Венесуэлу нефтяной танкер, на который Россия заявила свою юрисдикцию.