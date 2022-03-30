Пентагон сообщил о «взаимодействии» США с украинскими военными в Польше 30 марта, 10:16 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Фото:defense.gov)

В Пентагоне заявили, что американские войска в Польше «взаимодействовали» с украинскими военными, но не проводили учения в «классическом смысле».

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Так пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который заявил, что что на прошлой неделе разговаривал с американскими военнослужащими, которые помогали «тренировать» украинские силы в Польше, сообщает Голос Америки.

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По словам Кирби, американские войска в Польше «взаимодействовали» с украинскими силами, передавая им вооружение для отражения российской агрессии.

«Это не учения в классическом понимании. Я бы сказал, что это взаимодействие», — добавил он.



Представитель Пентагона не предоставил подробностей такого «взаимодействия» и не уточнил, как долго оно длилось.



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