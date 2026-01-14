Антиправительственные протесты в Мешхеде, в иранской провинции Разави Хорасан, кадр видео, опубликованного в соцсетях 10 января (Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

США выводят часть своей войск с ключевых баз на Ближнем Востоке из-за усиления напряженности в регионе . Об этом сообщает Reuters в среду, 14 января, ссылаясь на американского чиновника.

Агентство пишет, что эта информация появилась после того, как иранский чиновник заявил о намерениях Тегерана нанести удары по американским базам в соседних странах в случае удара США.

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NBC News, ссылаясь на американского чиновника и лицо, знакомое с вопросом, сообщило, что США начали эвакуацию сотни военных со своей крупнейшей авиабазы Аль-Удейд в Катаре. Персонал и военных перемещают на другие объекты и в отели в регионе, сказано в материале.

Ранее Reuters со ссылкой на источники писал, что Иран предупредил соседей, у которых размещены войска Соединенных Штатов, что нанесет удар по американским базам, если Вашингтон атакует.

По словам трех дипломатов, некоторым сотрудникам рекомендовали покинуть авиабазу американских военных Аль-Удейд в Катаре до вечера среды.

Агентство писало, что президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал вмешаться в поддержку протестующих в Иране. Однако израильский чиновник заявил, что масштабы и сроки этих действий остаются неясными.

Протесты в Иране — главное

В Иране с конца 2025 года продолжаются масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в Тегеране с предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости относительно доллара, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

Инфографика: NV

10 января наследник трона династии Пахлави, кронпринц Ирана Реза Пахлави, который с 1979 года проживает в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.

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13 января СМИ сообщили, что количество погибших в результате расстрелов протестов в Иране может быть около 20 тысяч человек.

В тот же день американский президент призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».

13 января Пехлеви призвал вооруженные силы, действующие в Иране, присоединяться к протестному движению граждан.