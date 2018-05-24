США высылают двух венесуэльских дипломатов

У венесуэльских дипломатов есть 48 часов, чтобы покинуть страну

Вашингтон объявил персонами нон грата двух венесуэльских дипломатов, говорится в распространенном заявлении пресс-службы Государственного департамента США.

Согласно сообщению, поверенному в делах Венесуэлы в США и заместителю венесуэльского генконсула в Хьюстоне предписано покинуть страну в течение 48 часов.

В документе отмечается, что эти действия - ответ на аналогичный шаг Каракаса.

"Обвинения, которыми режим Мадуро объясняет это решение, безосновательны: наши дипломаты выполняют свои официальные обязанности ответственно и в соответствии с дипломатической практикой и нормами Венской конвенции о дипломатических сношениям. Мы отвергаем любые другие объяснения", - говорится в заялении.

Ранее сообщалось, что 22 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился выслать главного дипломата США в Каракасе Тодда Робинсона и его заместителя Брайана Наранхо за якобы заговор против правительства.

Напомним, что напряжение между Вашингтоном и Каракасом обострилось после победы действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на досрочных выборах. США обвинили венесуэльские власти в масштабной фальсификации итогов голосования и объявили выборы нелегитимными.

После президент США Дональд Трамп ввел экономические санкции против Венесуэлы. В частности, гражданам США запрещено участвовать в любых операциях с дебиторской задолженностью Венесуэлы.

Выборы в Венесуэле проходили на фоне затянувшегося экономического и политического кризиса, который сопровождается рекордной инфляцией, голодными бунтами и силовым противостоянием между оппозицией и подконтрольными Мадуро органами власти.