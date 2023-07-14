США выкупают у Тайваня списанные ракеты МIM-23 Hawk для Украины — СМИ 14 июля, 17:54 Грузовик тянет Hawk SAM на параде у Триумфальной арки в Бухаресте. Румыния, 1 декабря 2008 года (Фото:Wikipedia/nicubunu)

США выкупают у Тайваня списанные ракеты МIM-23 Hawk, чтобы передать их Украине в новом пакете военной помощи, сообщает Taiwan News со ссылкой на газету China Times.

По данным источника газеты, речь идет о Phase III MIM-23 Hawk. Они были сняты с вооружения армии Тайваня в июне 2023 года.

Сообщается, что чиновники США и Тайваня вели консультации о предаче этих ракет еще в прошлом году. Было решено, что после закупки США ракеты будут отправлены в украинскую армию для борьбы с российскими беспилотниками и маловысотными самолетами, отмечают журналисты.

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Оборонное ведомство Тайваня отклонило запрос корреспондентов Taiwan News о комментарии, но заявило, что оружие утилизируется в соответствии с правилами.

Как сообщает Милитарный, MIM-23 HAWK — это американский зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, разработанный компанией Raytheon. Он был принят на вооружение в 1960 году и с тех пор прошел несколько программ модернизации.

Сначала комплекс разрабатывали для уничтожения самолетов, позже его доработали для перехвата ракет. После модернизации наибольшая дальность перехвата целей возросла до 40 км при наибольшей высоте 18 км.

Ранее американские законодатели Крис Ван Голлен и Линдси Грэм призвали Комитет Сената предоставить Украине системы противовоздушной обороны США, в частности системы Железный купол.

9 июня Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине на сумму до 2,1 млрд долларов. В него вошли системы ПВО HAWK, боеприпасы для ЗРК Patriot и беспилотники Puma.