США выходят из договора о дружбе с Ираном - Помпео

Майк Помпео объявил о выходе США из договора о дружбе с Ираном

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США прекращают действие американо-иранского договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах, заключенного между Вашингтоном и Тегераном в 1955 году.

"Я объявляю, что Соединенные Штаты прекращают действие договора о дружбе с Ираном от 1955 года. Это решение, откровенно говоря, принято с опозданием в 39 лет", - заявил он 3 октября, передает The Hill.

39 лет назад – в 1979 году – захват более 60 американских дипломатов и сотрудников посольства США в Тегеране привел к серьезному кризису в отношениях между США и Ираном. Администрация США расценила захват американцев как "объявление войны институту дипломатических отношений" и начала политику санкций против Ирана.

Напомним, что Международный суд ООН вынес предварительное постановление по иску Ирана к США, согласно которому США должны вывести из-под санкций гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией.