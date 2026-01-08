Трамп подписал указ о выходе США из более 60 международных организаций

В заявлении говорится, что значительная часть этих организаций, по оценке администрации Трампа, продвигает «радикальную климатическую политику» (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому Соединенные Штаты прекращают финансирование и участие в 66 международных организациях, в том числе 31 структуре системы ООН.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



В заявлении говорится, что значительная часть этих организаций, по оценке администрации Трампа, продвигает «радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы», которые якобы противоречат суверенитету и экономической силе США.

Реклама

Как уточнили в Белом доме в соцсети X, подписанный документ предусматривает выход США из международных структур, которые «больше не отвечают интересам Америки». В целом речь идет о:

31 орган в составе Организация Объединенных Наций;

35 международных организаций, не входящих в систему ООН.

31 орган в составе Организация Объединенных Наций;

35 международных организаций, не входящих в систему ООН.

По состоянию на сейчас администрация США не обнародовала перечень конкретных организаций, из которых планируется выход.

В Белом доме также не уточнили, в какие сроки решение вступит в полную силу и какие финансовые обязательства США будут пересмотрены в первую очередь.