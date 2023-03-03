США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов 3 марта, 19:35 Робота РСЗО HIMARS (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 3 марта, объявил о пакете военной помощи Украине на сумму в 400 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

В пакет помощи входят боеприпасы для американских гаубиц и реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды для боевых машин пехоты Bradley, танковые мостоукладчики, подрывные заряды, оборудование, обучение, поддержка и так далее.

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Глава Госдепа отметил, что это 33-й пакет военной помощи Украине с августа 2021 года.

Энтони Блинкен 3 марта провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили встречу Блинкена с главой МИД страны-агрессора России Сергеем Лавровым в на полях саммита G20 в Нью-Дели.

24 февраля США объявили о пакете военной помощи Украине на $2 миллиарда. Он включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, беспилотники и так далее.