США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов

3 марта, 19:35
Поделиться:
Робота РСЗО HIMARS (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Робота РСЗО HIMARS (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 3 марта, объявил о пакете военной помощи Украине на сумму в 400 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

В пакет помощи входят боеприпасы для американских гаубиц и реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды для боевых машин пехоты Bradley, танковые мостоукладчики, подрывные заряды, оборудование, обучение, поддержка и так далее.

Видео дня

Глава Госдепа отметил, что это 33-й пакет военной помощи Украине с августа 2021 года.

Энтони Блинкен 3 марта провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили встречу Блинкена с главой МИД страны-агрессора России Сергеем Лавровым в на полях саммита G20 в Нью-Дели.

Читайте также:

24 февраля США объявили о пакете военной помощи Украине на $2 миллиарда. Он включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, беспилотники и так далее.

https://www.youtube.com/embed/cd5v7-N2TII
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь Боеприпасы Поддержка Украины Энтони Блинкен Война России против Украины РСЗО HIMARS БМП M2 Bradley

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X