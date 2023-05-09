США выделяют новый пакет военной помощи для Украины на $1,2 млрд

9 мая, 16:25
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Пентагон (Фото:defense.gov)

Пентагон (Фото:defense.gov)

Министерство обороны США во вторник, 9 мая, объявило о новом пакете помощи Украине на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов. Помощь включает дополнительные системы ПВО, боеприпасы артиллерийские снаряды.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Пакет помощи включает:

  • дополнительные системы ПВО и боеприпасы для них;
  • оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО;
  • боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными системами;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • услуги коммерческих спутниковых изображений;
  • обучение, техническое обслуживание и общая поддержка.

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«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности», — говорится в сообщении Пентагона.

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3 мая Министерство обороны США объявило о пакете военной помощи Украине на сумму в 300 млн долларов, в который входят гаубицы, снаряды для артиллерии и РСЗО HIMARS и не только.

Всего США предоставили почти 37 миллиардов долларов военной помощи с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Минобороны Украины Оружие Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь Пентагон

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