Помощь энергосистеме. США срочно отправят в Украину оборудование на 53 млн долларов — Госдеп 29 ноября, 17:29 В Украине продолжаются отключения света после российских атак на объекты критической инфраструктуры (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

США выделят 53 миллиона долларов на покупку электросетевого оборудования для Украины, чтобы помочь противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру.

Об этом во вторник, 29 ноября, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

В Госдепе уточнили, что оборудование доставят в Украину «в экстренном порядке», «чтобы помочь украинцам пережить зиму». Помощь будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения и другое оборудование.

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Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорил, что для восстановления энергосистемы Украине необходимы новые трансформаторы и современные комплексы ПВО.

23 ноября российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры по всей Украине, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

Специалисты продолжают возобновлять энергосистему Украины после ракетных атак РФ, однако ее возможностей пока недостаточно, чтобы сделать снабжение украинских городов полностью стабильным, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 ноября.