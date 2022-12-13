США на днях могут объявить о новой помощи Украине — Салливан

13 декабря, 04:52
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Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

США готовятся объявить о новой помощи Украине в условиях ее противостояния российской агрессии.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что США продолжают следить за развитием событий в Украине.

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«В прошлую пятницу мы объявили о выделении еще 275 млн долларов для военной поддержки Украины. В ближайшие дни мы будем иметь дополнительные объявления», — сказал он.

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По его словам, в Вашингтоне хотят быть уверенными, что любые попытки РФ достичь преимущества как на поле боя или в уничтожении военной инфраструктуры, будут ослаблены.

«Поэтому наше внимание будет сосредоточено на тех вещах, которые представляют настоящую угрозу для Украины и украинского народа», — подчеркнул Салливан.

9 декабря США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 275 миллионов долларов.

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10 ноября в Пентагоне заявили, что с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля США выделили Украине больше 18,6 млрд долларов помощи в области безопасности

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Военная помощь Украина-США Война в Украине Джейк Салливан Война России против Украины

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