Оборона, экономика, гуманитарная помощь. Маркарова рассказала, на что пойдут $40 млрд помощи от США для Украины 21 мая, 22:34 Цей матеріал також доступний українською Оксана Маркарова (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, на что будут направлены средства из пакета помощи на почти $40 млрд, закон о предоставлении которого американский президент Джо Байден подписал 21 мая. Он сделал это во время официального визита в Корею, организовав доставку и подписание документа для ускорения процесса.



Война России против Украины — главные события 21 мая

Так, $23,75 млрд предусмотрено на безопасность и оборонную помощь Украине, а также на усилия США по усилению европейской безопасности. В частности:

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$6 млрд — на Инициативу содействия безопасности Украины, включая предоставление вооружения, военного оборудования, подготовки, логистической поддержки материально-технического обеспечения, разведывательной поддержки силам обороны и безопасности Украины;

$4 млрд — на программу Иностранного военного финансирования Госдепа США для дополнительной поддержки Украине и странам восточного фланга НАТО по развитию и укреплению их оборонных возможностей;

$8,7 млрд — на пополнение американских запасов вооружения и военной техники, предоставленных Украине;

$3,9 млрд — Европейскому командованию операций по поддержке миссий, разведывательной поддержке, дополнительное вооружение и оборудование;

$550 млн — для приобретения критически важных боеприпасов, чтобы увеличить запасы Минобороны США и разработать стратегию защиты систем, определенных для возможного будущего экспорта;

$600 млн — для уменьшения существующих ограничений промышленной базы, чтобы ускорить производство ракет и расширить возможности по добыче критически важных минералов.

Еще $9 млрд пойдут на дополнительную экономическую и техническую помощь Украине, а именно:

$8 млрд — для реагирования на неотложные нужды в Украине, в частности для оказания прямой бюджетной поддержки;

$400 млн — для поддержки правоохранительных органов и обеспечения верховенства права в Украине, в частности для проведения расследований и документирования военных преступлений и нарушения прав человека;

$100 млн — для обеспечения защиты от последствий химических, биологических и ядерных угроз и расширения программ разминирования;

$500 млн — для поддержки ЕБРР по обеспечению экономических и энергетических потребностей Украины.

Также $6,58 млрд предусмотрено на дополнительную гуманитарную помощь для решения проблемы продовольственной безопасности на глобальном уровне, а также предоставление помощи людям, пострадавшим от российской агрессии против Украины:

$350 млн — для оказания гуманитарной помощи беженцам из Украины;

$4,35 млрд — для оказания продовольственной помощи людям по всему миру, страдающих от голода из-за войны России против Украины, а также для обеспечения других неотложных гуманитарных потребностей населения в Украине;

$150 млн — для помощи странам, в частности Украине, смягчить влияние роста цен на продукты питания;

$900 млн — для оказания помощи беженцам из Украины на территории США, в частности, для проживания, изучения английского языка, посттравматической поддержки, обучения в школах и т. п. ;

; $760 млн — для предупреждения и реагирования на глобальную продовольственную опасность;

$54 млн — для оказания медицинской помощи для беженцев из Украины на территории США;

$20 млн — на дополнительную гуманитарную помощь.

Кроме того, будут финансировать меры Минюста США по аресту и продаже конфискованного имущества (например, яхт российских олигархов), связанного с вторжением России в Украину ($67 млн); меры Минфина США по отслеживанию российской финансовой активности ($52 млн), а также возобновление работы американской дипмиссии в нашем государстве ($327 млн).

19 мая Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Решение поддержали 86 сенаторов, 11 выступили против.

9 мая президент США Джо Байден также подписал закон о ленд-лизе для Украины.

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