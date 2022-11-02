США выделили более $47 млн на программу по разминированию Украины

2 ноября, 03:40
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Разминирование (Фото:ООС)

Разминирование (Фото:ООС)

США выделили 47,6 млн долларов компании Tetra Tech для помощи Украине в разминировании территории. Tetra Tech проведет подготовку украинских специалистов и предоставит им инструменты, необходимые для выполнения работы.

Об этом сообщили в Госдепе США.

30 сентября Госдепартамент выделил эти средства Tetra Tech на то, чтобы она обеспечила помощь Украине в разминировании территории.

Компания, в частности, должна способствовать расширению возможностей Киева в том, что касается поиска и обезвреживания мин, неразорванных или заброшенных боеприпасов, самодельных взрывных устройств.

Видео дня

https://twitter.com/StateDept/status/1587527397141889024?s=20&t=-hNmjJiupNVP-8SXkYhoyw

По данным ведомства, Tetra Tech проведет подготовку украинских специалистов и предоставит им инструменты, необходимые для выполнения работы. Уточняется, что суммарно Госдепартамент намерен выделить в течение года 91 млн. долларов на помощь Украине в разминировании.

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Как сообщалось, в Харьковскую область прибыла самая большая машина для разминирования Armtrac 400. Она стала первой в Украине.

https://www.youtube.com/embed/qMZ2ackw2QQ
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Белый дом Украина-США Разминирование Война в Украине Война России против Украины

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