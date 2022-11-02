США выделили более $47 млн на программу по разминированию Украины 2 ноября, 03:40 Разминирование (Фото:ООС)

США выделили 47,6 млн долларов компании Tetra Tech для помощи Украине в разминировании территории. Tetra Tech проведет подготовку украинских специалистов и предоставит им инструменты, необходимые для выполнения работы.

Об этом сообщили в Госдепе США.



30 сентября Госдепартамент выделил эти средства Tetra Tech на то, чтобы она обеспечила помощь Украине в разминировании территории.

Компания, в частности, должна способствовать расширению возможностей Киева в том, что касается поиска и обезвреживания мин, неразорванных или заброшенных боеприпасов, самодельных взрывных устройств.

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По данным ведомства, Tetra Tech проведет подготовку украинских специалистов и предоставит им инструменты, необходимые для выполнения работы. Уточняется, что суммарно Госдепартамент намерен выделить в течение года 91 млн. долларов на помощь Украине в разминировании.

Как сообщалось, в Харьковскую область прибыла самая большая машина для разминирования Armtrac 400. Она стала первой в Украине.