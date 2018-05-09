США вводят санкции против российских оборонных структур

Восстановление санкций по Ирану затронет и российские компании, имеющие отношение к развитию ядерного оружия

Госдепартамент США введет санкции против оборонных структур РФ, Китая и других стран за нарушение американского законодательства относительно нераспространения оружия массового уничтожения.

Документ внесен на сайт Федерального реестра США.

Санкции также вводятся против оборонных структур Ирана, Северной Кореи, Китая, а также компаний из Турции и Саудовской Аравии.

"Закон предусматривает наказание иностранных юридических и физических лиц за продажу или приобретение у Ирана, Сирии или Северной Кореи товаров, услуг или технологий, которые потенциально могут внести вклад в развитие оружия массового уничтожения", - говорится в документе.

Из российских структур в черный список вошли учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн "БАРЛ", а также Главное управление Генерального штаба (бывшее ГРУ).

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