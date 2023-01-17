США вводят визовые ограничения против 25 человек за подрыв демократии в Беларуси. В Минске заочно судят Тихановскую 17 января, 16:15 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

США вводят визовые ограничения против 25 человек, в том числе депутатов, из-за подрыва демократии в Беларуси посредством политически мотивированных судебных процессов над лидерами оппозиции и активистами.

Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во вторник, 17 января, говорится на сайте Госдепа.

По его словам, белорусское правительство во главе с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко продолжает репрессии против белорусского народа и его демократических стремлений, и США «не будут стоять в стороне».

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«Среди чиновников режима, против которых направлена сегодняшняя акция, есть депутаты Национального собрания Беларуси; за их роль в принятии законодательства, позволяющего выносить смертные приговоры лицам, осужденным за якобы „попытки террористических актов“», — заявил Блинкен.

В частности, он упомянул о Светлане Тихановской, над которой в Минске 17 января начался заочный суд. Ее обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса Беларуси, в частности, сговор в целях захвата государственной власти. Лидеру белорусской оппозиции грозит 15 лет тюрьмы. Тихановская, которая сейчас живет в Литве, назвала суд «фарсом» и «личной местью» Лукашенко, заявив, что ей не предоставили доступ к судебным документам.

Включая новые визовые ограничения, Госдеп ввел их в отношении 322 человек после фальсификации выборов в Беларуси в 2020 году. 10 января в ЕС анонсировали санкции против Беларуси и Ирана за поддержку РФ в войне против Украины.