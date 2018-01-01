США ввели санкции против трех чиновников КНДР Сегодня, 22:35 0 Цей матеріал також доступний українською США расширили санкции против Северной Кореи

Министерство финансов США расширило персональные санкции против трех высокопоставленных чиновников Северной Кореи.

В специальный черный список лиц внесли трех граждан КНДР: директора департамента организации и руководства Трудовой партии Кореи, министра государственной безопасности и директора департамента пропаганды и агитации. Согласно условиям санкций, гражданам США запрещено заниматься бизнесом с ними.

В сообщении Минфина США отмечается, что санкции введены в ответ на продолжающиеся и серьезные нарушения прав человека и цензуру в Северной Корее.

"Сегодняшние санкции… служат напоминанием о жестоком обращении Северной Кореи с гражданином США Отто Вомбиером, который скончался 18 месяцев назад. 12 декабря Отто исполнилось бы 24 года, и его родители, Фред и Синди Вомбиер, а также остальные члены его семьи, продолжают его оплакивать", - говорится в сообщении.

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