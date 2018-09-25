25 сентября 2018, вторник

США ввели санкции против супруги президента Венесуэлы Мадуро

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Николас Мадуро с супругой Силией Флорес

Николас Мадуро с супругой Силией Флорес

Министерство финансов США ввело санкции против девяти физических и юридических лиц Венесуэлы.

Как сообщается на сайте американского Минфина, в черный список внесли шесть граждан Венесуэлы, в том числе супругу президента Венесуэли Николаса Мадуро Силию Флорес.

Также под американские санкции попали три венесуэльские компании и самолет Gulfstream G200 Galaxy N488RC.

"Министерство будет продолжать вводить финансовые ограничения на тех, кто несет ответственность за трагическое падение [экономики] Венесуэлы, а также на сети и подставных лиц, которых они используют, чтобы скрыть свое незаконное богатство", - заявили в ведомстве.

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Экономический кризис в Венесуэле продолжается с 2013 года. Международный валютный фонд в конце июля предупредил, что уровень инфляции в Венесуэле к концу года может составить 1 миллион процентов, если власти не предпримут необходимые меры.

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