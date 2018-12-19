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США ввели санкции против сотрудников ГРУ Петрова и Боширова

Сегодня, 20:11
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Иллюстративное фото

Фото: Mil.ru

Министерство финансов США расширило санкции против России в ответ на продолжающееся игнорирование международных норм.

Согласно сообщению Минфина, в санкционный список внесли 18 физических лиц и четыре компании, в том числе 15 сотрудников ГРУ "за попытки вмешаться в выборы в США 2016 года, кибератаки против международных организаций и попытку убийства в Соединенном Королевстве".

В частности, санкции ввели против работников ГРУ Александра Петрова (Мишкина) и Руслана Боширова (Анатолия Чепиги), которые стоят за отравлением в британском Солсбери бывшего российского агента Сергея Скрипаля.

В санкционный список попал также бывший сотрудник ГРУ Виктор Бояркин, который работает на российского олигарха Олега Дерипаску и вел деловые переговоры от его имени.

Кроме того, США ввели санкции против компаний и лиц, связанных с проектом Лахта, включающему Агентство интернет-исследований (фабрика троллей) российского олигарха Евгения Пригожина. Под санкции попали издания Невские новости, Экономика сегодня, Федеральное агентство новостей и англоязычное USA Really.

Согласно условиям санкций, указанным лицам запрещается вести дела на территории США, а их имущество и активы замораживается. Гражданам США запрещается совершать сделки с лицами, попавшими под санкции.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. 

Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в центре города. Перед этим они посетили итальянский ресторан Zizzi.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.

Вскоре выяснилось, что настоящее имя "Александра Петрова" - Александр Евгеньевич Мишкин. По данным журналистов, Мишкин является военным врачом и сотрудником ГРУ.

Теги:   Санкции против России США

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